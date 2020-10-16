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Общество

«Голубые озера» приглашают псковичей на новогодние праздники

Санаторий «Голубые озера», расположенный в сосновом бору на берегах живописных озер, приглашает встретить Новый год, сообщает пресс-служба Псковского облсовпрофа.

Новогодние праздники в «Голубых озёрах» – это возможность отдохнуть и отвлечься от городской суеты, а также удобный случай позаботиться о своём здоровье, говорится в сообщении.

Профсоюзная здравница имеет обширную программу лечения и оздоровления посредством природных даров – лечебной грязи и минеральной воды. Для наилучшего эффекта рекомендуется выбирать путевки продолжительностью от 6 дней.

Программа праздничных мероприятий:

31 декабря: 

9:00-10:00 завтрак

13:00-14:00 обед

17:00-17:30 полдник

21:00-02:00 Праздничный ужин с развлекательной программой

01.01.2021

11:00-12:00 поздний завтрак

14:00-16:00 праздничное гулянье с пирогами, шашлыками

18:00-19:00 ужин

20:00-00:00 Новогодний танцевально-развлекательный вечер

Заказать путевку и получить дополнительную информацию можно по телефонам (8112) 72-82-18, 72-45-69 и по адресу: г. Псков ул. Советская, 15, кабинеты №11,12.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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