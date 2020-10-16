«Голубые озера» приглашают псковичей на новогодние праздники
Санаторий «Голубые озера», расположенный в сосновом бору на берегах живописных озер, приглашает встретить Новый год, сообщает пресс-служба Псковского облсовпрофа.
Новогодние праздники в «Голубых озёрах» – это возможность отдохнуть и отвлечься от городской суеты, а также удобный случай позаботиться о своём здоровье, говорится в сообщении.
Профсоюзная здравница имеет обширную программу лечения и оздоровления посредством природных даров – лечебной грязи и минеральной воды. Для наилучшего эффекта рекомендуется выбирать путевки продолжительностью от 6 дней.
Программа праздничных мероприятий:
31 декабря:
9:00-10:00 завтрак
13:00-14:00 обед
17:00-17:30 полдник
21:00-02:00 Праздничный ужин с развлекательной программой
01.01.2021
11:00-12:00 поздний завтрак
14:00-16:00 праздничное гулянье с пирогами, шашлыками
18:00-19:00 ужин
20:00-00:00 Новогодний танцевально-развлекательный вечер
Заказать путевку и получить дополнительную информацию можно по телефонам (8112) 72-82-18, 72-45-69 и по адресу: г. Псков ул. Советская, 15, кабинеты №11,12.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.