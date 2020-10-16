265 случаев внебольничной пневмонии зарегистрировали в Псковской области на прошлой неделе

15:23, 16 октября 2020, ПАИ

На прошлой неделе в Псковской области зарегистрировали 265 случаев заболевания внебольничной пневмонией. Об этом заявил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

По словам Нестерука, таким образом за неделю в регионе на 28 случаев выросло количество заболевших внебольничной пневмонией.

«В сравнении с первой неделей июня, когда был зарегистрирован максимальный уровень заболеваемости внебольничными пневмониями, 371 случай, уровень заболеваемости на прошлой неделе составил 71,4% от максимума», - сказал Александр Нестерук.