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Общество

265 случаев внебольничной пневмонии зарегистрировали в Псковской области на прошлой неделе

На прошлой неделе в Псковской области зарегистрировали 265 случаев заболевания внебольничной пневмонией. Об этом заявил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

По словам Нестерука, таким образом за неделю в регионе на 28 случаев выросло количество заболевших внебольничной пневмонией.

«В сравнении с первой неделей июня, когда был зарегистрирован максимальный уровень заболеваемости внебольничными пневмониями, 371 случай, уровень заболеваемости на прошлой неделе составил 71,4% от максимума», - сказал Александр Нестерук.

 

 

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