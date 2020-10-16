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Общество

1915 человек находится под наблюдением в Псковской области из-за коронавируса

1915 человек находится под наблюдением в Псковской области из-за коронавируса. Об этом заявил на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

«По состоянию на 14 октября под медицинским наблюдением находится 1915 человек: 1708 по контакту с заболевшими коронавирусной инфекцией и 207 въехавших на территорию области из-за рубежа», – отметил глава регионального управления Роспотребнадзора.

Александр Нестерук добавил, что всего в Псковской области под медицинским наблюдением с нарастающим итогом находилось 31 986 человек.

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