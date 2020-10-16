Почти 80% случаев заражения коронавирусом в Псковской области прошло контактно
Почти 80% случаев заражения коронавирусом в Псковской области прошло по контакту с ранее заразившимися. Об этом заявил 16 октября на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции главный санитарный врач Александр Нестерук.
«В 207 (3,4%) случаях установлен завоз инфекции из-за пределов области, в 4893 (79,6,%) случаях инфицирование произошло по контакту с ранее заболевшими, в том числе в 741 случае в медицинских учреждениях, в 3178 в быту и семье, в 879 случаях на производстве и в офисах. В 1174 (19,1%) случаях эпидемиологического прослеживания не установлено», - отметил Александр Нестерук.