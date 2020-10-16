Почти 80% случаев заражения коронавирусом в Псковской области прошло контактно

15:29, 16 октября 2020, ПАИ

Почти 80% случаев заражения коронавирусом в Псковской области прошло по контакту с ранее заразившимися. Об этом заявил 16 октября на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции главный санитарный врач Александр Нестерук.