Александр Нестерук предложил продавать маски в автобусах

15:31, 16 октября 2020, ПАИ

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук предложил продавать медицинские защитные маски прямо в городских автобусах Пскова. Об этом он заявил на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 16 октября.

«Я поддерживаю предложение Михаила Юрьевича о запрете ездить без масок в общественно транспорте. Но, я бы предложил еще ввести продажу масок контролерами в автобусах», - сказал Нестерук.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о запрете перевозить пассажиров автобусов без масок с 17 октября, поскольку общественный транспорт является основным местом инфицирования людей новой коронавирусной инфекцией, а большинство горожан игнорируют существующие требования безопасности.