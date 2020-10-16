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Общество

Александр Нестерук предложил продавать маски в автобусах

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук предложил продавать медицинские защитные маски прямо в городских автобусах Пскова. Об этом он заявил на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 16 октября.  

«Я поддерживаю предложение Михаила Юрьевича о запрете ездить без масок в общественно транспорте. Но, я бы предложил еще ввести продажу масок контролерами в автобусах», - сказал Нестерук.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о запрете перевозить пассажиров автобусов без масок с 17 октября, поскольку общественный транспорт является основным местом инфицирования людей новой коронавирусной инфекцией, а большинство горожан игнорируют существующие требования безопасности.

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