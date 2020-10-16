Два ВАЗа в Великих Луках столкнулись на перекрестке

16:24, 16 октября 2020, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Два ВАЗа в Великих Луках столкнулись на перекрестке у Октябрьского проспекта 61/14, возле общежития, 16 октября. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Автомобиль ВАЗ 2110, двигаясь по перекрестку, столкнулся с ВАЗ 2106, водитель которого поворачивал налево.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало только «железо», водители отделались ушибами и ссадинами. Им оказали медицинскую помощь.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельтсва выясняются.