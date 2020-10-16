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Общество

Два ВАЗа в Великих Луках столкнулись на перекрестке

  • Два ВАЗа в Великих Луках столкнулись на перекрестке
    Фото: ПАИ
  • Два ВАЗа в Великих Луках столкнулись на перекрестке
    Фото: ПАИ
  • Два ВАЗа в Великих Луках столкнулись на перекрестке
    Фото: ПАИ
  • Два ВАЗа в Великих Луках столкнулись на перекрестке
    Фото: ПАИ
  • Два ВАЗа в Великих Луках столкнулись на перекрестке
    Фото: ПАИ

Два ВАЗа  в Великих Луках столкнулись на перекрестке у  Октябрьского проспекта 61/14, возле общежития,  16 октября. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Автомобиль ВАЗ 2110, двигаясь по перекрестку, столкнулся с ВАЗ 2106, водитель которого поворачивал налево.

В результате  дорожно-транспортного происшествия  пострадало только «железо», водители отделались ушибами и ссадинами. Им оказали медицинскую помощь.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельтсва выясняются.

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