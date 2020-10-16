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Общество

Пациентка сбежала из инфекционной больницы в Пскове

Фото ПАИ.

Пациентка Псковской инфекционной больницы самовольно покинула медучреждение. Об этом рассказала главный врач ПИБ Анастасия Повторейко 16 октября на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции, отвечая на вопрос губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Глава региона спросил, действительно ли девушка, не дождавшись теста на коронавирус, самовольно покинула инфекционную больницу.

Анастасия Повторейко подтвердила, что такой случай был.

«Нарушение режима нашего учреждения было зафиксировано и информация передана в УМВД. Данная пациентка не дождалась первичного результата, поэтому информация всегда передается в УМВД для дальнейших действий», - рассказала главный врач больницы, добавив, что настоящее время есть обратная связь с поликлиникой, куда передана вся информации.

Начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников доложил, что по этой ситуации проводится проверка. В скором времени будет принято решение.

 

 

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