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Общество

Около 30% населения Псковской области привились от гриппа

В Псковской области около 30% населения привились от гриппа. Об этом заявила главный внештатный инфекционист Псковской области Ираида Сивачёва на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 16 октября.

По словам Сивачевой, согласно плану, в регионе должно быть привито 60% населения и впервые за все время выполнения национального календаря в Псковской области привито почти 30%.

«Раньше для нас цифра 30 была недосягаема, мы с трудом ее достигали, в вот на сегодня у нас привито от гриппа 182 тысяч 167 человек», - сказала она.

Ираида Сивачева подчеркнула, что в том числе в регионе уже привились от гриппа 146 тысяч 590 взрослых, 35 тысяч 577 детей.

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