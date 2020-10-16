В Псковской области впервые закупили большую партию вакцины от пневмококка

16:24, 16 октября 2020, ПАИ

В Псковской области впервые закупили большую партию вакцины от пневмококка. Об этом заявила 16 октября на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции главный внештатный инфекционист Псковской области Ираида Сивачёва.

«Впервые за все время существования иммунных программ Псковская область закупила 5088 доз вакцины для профилактики пневмококковой инфекции. В понедельник все медицинские организации имеют возможность получить вакцину и приступить к вакцинации взрослого населения», – отметила Ираида Сивачёва.

По словам главного внештатного инфекциониста, первая партия, в количестве 2300 доз, уже поступила в Псковскую область и распределена по медицинским организациям.

Ираида Сивачёва обратила внимание на то, что важно не отказываться от вакцинации от пневмококковой инфекции.