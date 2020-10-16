Пешеходную дорожку благоустраивают вдоль двух детсадов Пскова

21:52, 16 октября 2020, ПАИ

В Пскове вдоль детских садов № 24 и 44 ведутся работы по благоустройству пешеходной дорожки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Ход работ проконтролировали глава города Елена Полонская и депутат по округу № 9 Юлия Пожидаева.

По словам депутата, жильцы близлежащих домов неоднократно обращались с проблемой передвижения вдоль детских садов. В настоящий момент проводятся работы по замене асфальтобетонного покрытия, установке бортового камня. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о продлении пешеходной дорожки до улицы Народной.