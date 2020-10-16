В Псковской области на треть сократилась уличная преступность

17:22, 16 октября 2020, ПАИ

В Псковской области в период действия ограничительных мер на треть сократилась уличная преступность. Об этом сообщил начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса 16 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Алексей Овсянников отметил, что в настоящий момент оперативная обстановка по линии внутренних дел в Псковской области остается стабильной. «Принятые меры позволили не допустить ухудшения криминальной ситуации», – подчеркнул он.

По его словам, в Псковской области на треть сократилась уличная преступность, на четверть – преступность в общественных местах. «Практически в два раза сократилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. На 10 % снизилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения», – добавил он.

В то же время Алексей Овсянников отметил, что в условиях ограничительных мер возросло количество преступлений на бытовой почве 7,4 %.