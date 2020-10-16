Проблему дорожной безопасности обсудили полицейские с великолукскими студентами

19:02, 16 октября 2020, ПАИ

16 октября в Великих Луках состоялся профилактический лекторий для студентов Великолукского филиала Псковского государственного университета, где собравшиеся обсудили проблему дорожной безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В ходе обучающего лектория студентам показали фильм, наглядно демонстрирующий печальные последствия нарушений правил дорожного движения как автолюбителями, так и пешеходами. Большая часть диалога между стражами порядка и представителями студенчества была посвящена обсуждению установленной законом ответственности, наступающей в результате тех или иных нарушений требований безопасного поведения на дороге.

Сотрудники ОГИБДД также напомнили собравшейся молодежи, что залог безопасности на дороге – внимание, самодисциплина и неукоснительное соблюдение правил дорожного движения.

Студенты поблагодарили полицейских за беседу и отметили, что проведение таких встреч — не просто важно, а жизненно необходимо.