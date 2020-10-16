Писковские школьники получили дипломы лауреатов стипендии главы Псковского района
Глава Псковского района Наталья Федорова вручила учащимся Писковской средней школы дипломы лауреатов стипендии главы Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Псковского района.
Дипломы и звание стипендиата главы района за особые успехи в учебной, исследовательской, интеллектуальной, спортивной, туристско-краеведческой деятельности и художественно-эстетическом творчестве вручили Даниилу Аверченко, Веронике Дубининой, Александре Ивановой и Александре Тимофеевой.
Ещё двух школьниц Кристину Кошкареву и Анну Скорнякову наградили благодарностями образовательного учреждения за успехи в спорте и художественно-эстетическом творчестве.