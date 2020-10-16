0
23:57
Уроженец Москвы обезглавил учителя истории в Париже
23:28
Скончался археолог Анатолий Кирпичников
23:19
Вероятность заражения COVID-19 определяется группой крови
22:46
Митрополит Псковский и Порховский Тихон привился от COVID-19
22:28
Google добавил новую функцию для свистунов
22:03
Писковские школьники получили дипломы лауреатов стипендии главы Псковского района
21:41
В Новоржевском районе стартовал финальный этап Кубка России по ралли 2020 года
Еще новости
Общество

Избран новый председатель Гдовского районного совета ветеранов

16 октября в Центре досуга и культуры в Гдове состоялась отчётно-выборная конференция районного Совета ветеранов. Участники мероприятия подвели итоги работы общественной организации за последние годы, обсудили первостепенные проблемы и задачи, а также избрали председателя и рабочие органы Совета, пишет районная газета «Гдовская заря».

На конференции в качестве гостей присутствовали глава Гдовского района Юрий Павлов и председатель областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Груздов.

Председатель районного совета ветеранов Зинаида Тюнёва выступила с докладом о деятельности общественной организации за пять лет.

Заслугу в таких результатах, в первую очередь лично Зинаиды Тюнёвой, отметил председатель областного совета ветеранов. Николай Груздов поблагодарил её за плодотворную работу по развитию ветеранского движения в Гдовском районе, за отзывчивость, инициативность и исполнительность.

При этом на выборы председателя Зинаида Тюнёва на это раз свою кандидатуру выдвигать не стала. По итогам голосования единогласно новым председателем районного совета ветеранов была избрана Вера Кабанова. По предложению коллег Зинаида Тюнева стала заместителем председателя.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Уроженец Москвы обезглавил учителя истории в Париже
16 октября 2020
Уроженец Москвы обезглавил учителя истории в Париже
Скончался археолог Анатолий Кирпичников
16 октября 2020
Скончался археолог Анатолий Кирпичников
Вероятность заражения COVID-19 определяется группой крови
16 октября 2020
Вероятность заражения COVID-19 определяется группой крови
Митрополит Псковский и Порховский Тихон привился от COVID-19
16 октября 2020
Митрополит Псковский и Порховский Тихон привился от COVID-19
Google добавил новую функцию для свистунов
16 октября 2020
Google добавил новую функцию для свистунов
Писковские школьники получили дипломы лауреатов стипендии главы Псковского района
16 октября 2020
Писковские школьники получили дипломы лауреатов стипендии главы Псковского района
В Новоржевском районе стартовал финальный этап Кубка России по ралли 2020 года
16 октября 2020
В Новоржевском районе стартовал финальный этап Кубка России по ралли 2020 года
В России число заболевших коронавирусом может достичь 1 млн в день
16 октября 2020
В России число заболевших коронавирусом может достичь 1 млн в день

Идет загрузка...