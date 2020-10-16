Избран новый председатель Гдовского районного совета ветеранов

22:16, 16 октября 2020, ПАИ

16 октября в Центре досуга и культуры в Гдове состоялась отчётно-выборная конференция районного Совета ветеранов. Участники мероприятия подвели итоги работы общественной организации за последние годы, обсудили первостепенные проблемы и задачи, а также избрали председателя и рабочие органы Совета, пишет районная газета «Гдовская заря».

На конференции в качестве гостей присутствовали глава Гдовского района Юрий Павлов и председатель областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Груздов.

Председатель районного совета ветеранов Зинаида Тюнёва выступила с докладом о деятельности общественной организации за пять лет.

Заслугу в таких результатах, в первую очередь лично Зинаиды Тюнёвой, отметил председатель областного совета ветеранов. Николай Груздов поблагодарил её за плодотворную работу по развитию ветеранского движения в Гдовском районе, за отзывчивость, инициативность и исполнительность.

При этом на выборы председателя Зинаида Тюнёва на это раз свою кандидатуру выдвигать не стала. По итогам голосования единогласно новым председателем районного совета ветеранов была избрана Вера Кабанова. По предложению коллег Зинаида Тюнева стала заместителем председателя.