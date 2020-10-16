Губка Боб посвятил дедовичских первоклассников в пешеходы

18:03, 16 октября 2020, ПАИ

Госавтоинспекторы из поселка Дедовичи организовали акцию «Посвящение первоклассников в пешеходы», которая охватила все образовательные учреждения района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Профилактическое мероприятие прошло при участии отряда юных инспекторов движения из «Дедовичской средней школы №2». В гости к учащимся в течение всей недели приходил мультипликационный персонаж Губка Боб. Он предлагал ребятам отправиться в путешествие, в страну правил дорожного движения.

Дети читали стихи, отгадывали загадки, вспоминали значения дорожных знаков, а также сигналы светофора. Чтобы пройти «обряд» - посвящение в пешеходы — первоклассники произносили символическую клятву в том, что всегда будут соблюдать требования правил дорожного движения. Госавтоинспекторы вручили школьникам удостоверения юных пешеходов, памятки по безопасности дорожного движения и сувениры в виде световозвращающих элементов.

Сотрудники Госавтоинспекции уверены, что такие обучающие уроки помогут школьникам стать грамотными участниками дорожного движения, отметили в ведомстве.