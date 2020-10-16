Невельская инфекционная информация

19:03, 16 октября 2020, ПАИ

Консервация инфекционного отделения Невельской межрайонной больницы стала темой манипуляции общественным сознанием в отдельно взятом муниципалитете

Тема закрытия инфекционного отделения в Невельской больницы взбудоражила местное население две недели назад. 29 сентября группа активистов дошла до руководства комитета по здравоохранению Псковской области. Секрета из встречи никто не делал, и корреспонденты Псковского агентства информации присутствовали на разговоре. На котором невельчане получили полную информацию о том, каким образом теперь будет проходить лечение.

После разговора здравкомитет также подготовил письмо, где подробно изложил, что и как.

Однако сегодня одна из жительниц Невеля, которая кстати, участвовала во встрече в облздраве, вышла на пикет за спасение инфекционного отделения в районной больницу. НЕ исключаем, что она просто не прочла письмо комитета по здравоохранению до конца. Журналисты «Невельского вестника» поинтересовались, в чем же причина пикета. Женщина опасалась, что невельских детей теперь тоже будут госпитализировать в Псков. И ссылалась она на якобы мнение главврача межрайонки.

Коллеги из «Невельского вестника», выслушав невельчанку, пошли к главврачу. Валерий Василевский в который уже раз дал ответы на основные вопросы, которые медикам, кажется, уже оскомину набили.

- Легкие формы всех инфекционных заболеваний будут лечиться амбулаторно. Кто их будет лечить? Лечением будут заниматься врачи-педиатры, врачи-терапевты, консультировать и вести прием этих больных будет врач-инфекционист Валентина Владимировна Станак, которая никуда не уезжает и продолжит работать.

Что касается больных с средней и тяжелой формой инфекционных заболеваний. Они будут лечиться в отделении новой областной инфекционной больницы в Великих Луках. Туда будут госпитализироваться больные по направлению доктора, госпитализироваться будут каретой «скорой помощи» в сопровождении фельдшера, - отметил врач.

Напомним, в Пскове и Великих Луках открыты современные медцентры — отделения областной инфекционной больницы. Палаты медцентров будут работать на весь регион, для жителей каждого района, а лучшие медики, новейшая техника и технологии таковы, что эффективнее в области сейчас нигде не лечат. То есть пациенты, которые раньше ложились в инфекционные отделения районных больниц, не самые современные, и это факт, теперь попадает к медикам в Псков и Великие Луки.

Валерий Василевский отметил, что если невельчанин заболел коронавирусом, то вопрос его госпитализации даже не обсуждается — только в Великие Луки!

- Такой пациент нуждается в ежедневной диагностики, компьютерной томографии, газовом анализе крови, и множестве других анализов, которые мы в наших условиях позволить не можем.

Отдельно главврач Невельской больницы остановился в медпомощи детям до трех лет.

- Все дети со средней и тяжелой формой инфекционного заболевания будут госпитализироваться в городскую детскую больницу. Вопрос о том, что всех детей, заболевших инфекционными заболеваниями будут направлять в Псков, не обсуждается и не рассматривается. Другого — я не говорил. Но должен напомнить, что в Пскове строится детская инфекционная больница. Но кому она будет оказывать помощь, этот вопрос еще нигде не обсуждался.

В комитете по здравоохранению нам подтвердили, что инфекционист Валентина Станак продолжит работу в Невеле, более того, ее ставка как врача увеличилось с 0,5 до 1. Помимо этого она продолжит работать на 0,5 ставки в качестве врача гастроэнтеролога в терапевтическом отделении, занимаясь диагностированием, лечением и профилактикой заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, комитетом по здравоохранению Псковской области совместно и комитетом по транспорту рассматривается вопрос об организации работы медицинского автобуса по маршруту «Невель - Великие Луки», чтобы пациенты Невельской больницы имели также возможность ездить на консультации и получать стационарную медицинскую помощь в плановой форме в медицинских организациях в городе Великие Луки.

Подобный медицинский автобус, например, уже работает по маршруту «Невель - Усвяты» для доставки пациентов в Невельскую межрайонную больницу из филиала «Усвятский».

Словом, у страха глаза велики. А мы в очередной раз становимся свидетелями того, как неосведомленность становится инструментом манипуляции. Этой неосведомленностью активно продолжают пользоваться некоторые персонажи: в сетях появляются вбросы, проводятся флешмобы, а проще говоря, наводится тень на плетень.

Однако, надеемся, что сегодня последние точки над i все же расставлены.