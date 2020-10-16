Псковичи привели в порядок берег реки Псковы в Любятово

19:24, 16 октября 2020, ПАИ

16 октября более 50 активистов и сторонников «Единой России», представителей общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» приняли участие в общегородском субботнике в Любятово в Пскове в рамках партийного проекта «Чистая страна». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Единороссы и общественники очистили от мусора береговую полосу реки Псковы в районе висячего моста. Общими усилиями было собрано и вывезено 50 мешков с отходами, а также 6 кубометров мусора, собранного в контейнер.

«Партийные субботники проходят ежегодно. Мы приводим в порядок прибрежные территории, парковые зоны, территории вокруг достопримечательных мест. В этом году наш субботник поддержало много молодежи, - отметил участник акции, секретарь первичного партийного отделения №17 города Пскова Юрий Павлов и добавил, что общегородские субботники партийцы организуют с целью воспитания ответственного, бережного отношения к родному городу.