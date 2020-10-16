Водитель Mazda погиб при лобовом столкновении с фурой в Новосокольническом районе

19:47, 16 октября 2020, ПАИ

16 октября вечером в Новосокольническом районе в пяти километрах от деревни Малахово произошло ДТП, в котором погиб 32-летний водитель автомобиля Mazda. Об этом сообщает корреспондент районной газеты «Новосокольнический край».



Фото: Газета «Новосокольнический край»



Фото: Газета «Новосокольнический край»



Фото: Газета «Новосокольнический край»



Фото: Газета «Новосокольнический край»



Фото: Газета «Новосокольнический край»



Фото: Газета «Новосокольнический край»



Фото: Газета «Новосокольнический край»













Мужчина один направлялся в Великие Луки, выехал на полосу встречного движения и на прямом участке дороги врезался в фуру, которой управлял 55-летний литовский водитель. Грузовой автомобиль загорелся и оказался на обочине.

Возгорание ликвидировали прибывшие пожарные. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ДПС, а также начальник МО МВД «Новосокольнический» Игорь Ершов.