В России число заболевших коронавирусом может достичь 1 млн в день

20:46, 16 октября 2020, ПАИ



При отказе от масок число заболевших коронавирусом в России может достичь 1 млн в день. Об этом сообщает Известия.

Число заболевших COVID-19 в России достигнет 1 млн человек в сутки уже к новому году. Таков самый негативный сценарий прогноза Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Университете Вашингтона в Сиэттле, составленный на основе математической модели. IHME ведет работы по России совместно с МФТИ.

«Самый пессимистичный вариант прогноза IHME предполагает значение числа заболевших в 1 млн человек в ночь с 31 декабря на 1 января. Но это в случае, если не будет никаких мер по противодействию распространению инфекции, то есть никто не будет носить масок и так далее, - объяснил заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

Самый благополучный сценарий, когда соблюдаются все меры по профилактике распространения коронавируса, предполагает показатель в 4 тысячи заболевших в день к новому году. Эксперты обращают внимание на то, что математические модели прогнозируют лишь вероятный сценарий развития событий.