0
21:41
В Новоржевском районе стартовал финальный этап Кубка России по ралли 2020 года
20:46
В России число заболевших коронавирусом может достичь 1 млн в день
19:47
Водитель Mazda погиб при лобовом столкновении с фурой в Новосокольническом районе
19:39
Смартфоном по ЖКХ: обзор приложения «Мой дом»
19:03
Невельская инфекционная информация
18:40
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
18:30
Мужчину сбил водитель «Лады» на улице Коммунальной в Пскове
Еще новости
Общество

В России число заболевших коронавирусом может достичь 1 млн в день

Фото pixabay
При отказе от масок число заболевших коронавирусом в России может достичь 1 млн в день. Об этом сообщает Известия.

Число заболевших COVID-19 в России достигнет 1 млн человек в сутки уже к новому году. Таков самый негативный сценарий прогноза Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Университете Вашингтона в Сиэттле, составленный на основе математической модели. IHME ведет работы по России совместно с МФТИ.

«Самый пессимистичный вариант прогноза IHME предполагает значение числа заболевших в 1 млн человек в ночь с 31 декабря на 1 января. Но это в случае, если не будет никаких мер по противодействию распространению инфекции, то есть никто не будет носить масок и так далее, - объяснил заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

Самый благополучный сценарий, когда соблюдаются все меры по профилактике распространения коронавируса, предполагает показатель в 4 тысячи заболевших в день к новому году. Эксперты обращают внимание на то, что математические модели прогнозируют лишь вероятный сценарий развития событий.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

В Новоржевском районе стартовал финальный этап Кубка России по ралли 2020 года
16 октября 2020
В Новоржевском районе стартовал финальный этап Кубка России по ралли 2020 года
В России число заболевших коронавирусом может достичь 1 млн в день
16 октября 2020
В России число заболевших коронавирусом может достичь 1 млн в день
Водитель Mazda погиб при лобовом столкновении с фурой в Новосокольническом районе
16 октября 2020
Водитель Mazda погиб при лобовом столкновении с фурой в Новосокольническом районе
Смартфоном по ЖКХ: обзор приложения «Мой дом»
16 октября 2020
Смартфоном по ЖКХ: обзор приложения «Мой дом»
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
16 октября 2020
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
Мужчину сбил водитель «Лады» на улице Коммунальной в Пскове
16 октября 2020
Мужчину сбил водитель «Лады» на улице Коммунальной в Пскове
Два ВАЗа в Великих Луках столкнулись на перекрестке
16 октября 2020
Два ВАЗа в Великих Луках столкнулись на перекрестке
Пациентка сбежала из инфекционной больницы в Пскове
16 октября 2020
Пациентка сбежала из инфекционной больницы в Пскове 1

Идет загрузка...