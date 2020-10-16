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В Новоржевском районе стартовал финальный этап Кубка России по ралли 2020 года
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Общество

В Новоржевском районе стартовал финальный этап Кубка России по ралли 2020 года

  • В Новоржевском районе стартовал финальный этап Кубка России по ралли 2020 года
    Фото: газета "Земля новоржевская"
  • В Новоржевском районе стартовал финальный этап Кубка России по ралли 2020 года
    Фото: газета "Земля новоржевская"
  • В Новоржевском районе стартовал финальный этап Кубка России по ралли 2020 года
    Фото: газета "Земля новоржевская"

В Новоржевском районе стартовал финальный этап Кубка России по ралли 2020 года. Об этом сообщает газета «Земля новоржевская».

Список участников насчитывает 52 экипажа со страны. На Кубок России по ралли прибыли спортсмены из Комсомольска-на-Амуре, Перми, Челябинска, Чебоксаров, Екатеринбурга, Петрозаводска, Краснодара, Калининграда. Широко представлены центральные регионы России, классически много экипажей из Москвы и Санкт-Петербурга, участвует и один псковский экипаж.

Спортсмены будут соревноваться в традиционных спортивных дисциплинах: «1400Н», «1600Н», «2000Н» и «Абсолютный». Машины в этих классах отличаются мощностью двигателей и приводом на разные оси.

Менее пяти минут было достаточно экипажам, чтобы преодолеть первый спецучасток в десять километров. Однако, на этом спецучастке не всем повезло, три машины так и не добрались до финиша.

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