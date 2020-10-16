Google добавил новую функцию для свистунов

22:28, 16 октября 2020, ПАИ



Google добавил новую функцию для поиска песни «Напой, чтобы найти». Об этом сообщает Газета. ru.

У владельцев гаджетов как Android, так и iOS теперь появилась возможность без помощи специального приложения найти понравившуюся песню, названия и слов которой они не знают.

Благодаря новой функции пользователю достаточно напеть, намычать или насвистеть Google Assistant песню и он с помощью машинного обучения распознает мелодию и выдаст близкие по звучанию музыкальные композиции.

Старший менеджер по продуктам Google Search Кришна Кумар написал в официальном блоге компании, что теперь пользователь сможет справиться с «ушным червем» (так в английском языке называют «заедание» мелодии в голове).

Для того, чтобы найти песню, нужно открыть последнюю версию приложения Google на своем мобильном устройстве или найти виджет поиска Google. Далее нажать на значок микрофона или на кнопку «Поиск песни» и произнести фразу «что это за песня». И остается только напевать мелодию в течение 10-15 секунд.

Программа преобразовывает звук в последовательность чисел, представляющую мелодию, затем сравнивает с существующими песнями и выдает наиболее вероятные варианты. Так, благодаря такому числовому преобразованию вам совсем не обязательно обладать хорошими вокальными данными и слухом для поиска «заевшей» песни.

«Мелодия подобна отпечатку пальца: у каждой есть своя уникальная индивидуальность. Мы построили модели машинного обучения, которые могут соответствовать вашему гудению, свисту или пению с правильным «отпечатком», — объясняет работу функции Кумар.

Программа сможет найти песни, исполненные на 20 языках мира, включая русский. Со временем компания увеличит количество доступных языков.