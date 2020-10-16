Вероятность заражения COVID-19 определяется группой крови

23:19, 16 октября 2020, ПАИ

Вероятность заражения COVID-19 и серьезность протекания заболевания определяются группой крови. Об этом сообщает Центральная Служба Новостей.

Люди со второй и четвертой группой крови имеют больше шансов заразиться коронавирусом. Такой вывод сделали ученые из Дании и Канады, которые проводили исследования независимо друг от друга.

Исследователи изучили анализы 473 тысячи человек, которые прошли COVID-тестирование, и оказалось, что наиболее часто коронавирус нового типа встречается у людей со второй и четвертой группами крови. Также, вероятность того, что таких пациентов подключат к ИВЛ, больше и шанс на осложнения после лечения выше. Резус-фактор значения не имел.

Наименьший же риск заразиться коронавирусом отмечается у обладателей первой группы.