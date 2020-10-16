Уроженец Москвы обезглавил учителя истории в Париже

23:57, 16 октября 2020, ПАИ

Мужчина, совершивший нападение с ножом на учителя истории в Париже, был 18-летним уроженцем Москвы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на французский телеканал BFM.



По предварительным данным, злоумышленник был чеченцем, и он уже попадал в полицию из-за правонарушений. Перед тем, как перерезать горло учителю, мужчина выкрикнул «Аллах Акбар».

Когда полиция прибыла на место происшествия, молодой человек направил на них предмет, похожий на пистолет. Сотрудники правопорядка застрелили нападавшего.



Убитый учитель преподавал в парижском колледже Конфлан-Сент-Онорин. На занятии, посвященном теме свободы слова, историк показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Родители учеников рассказали, что после той лекции ему неоднократно поступали угрозы.



Президент Франции Эмманюэль Макрон, прибывший в колледж Конфлан-Сент-Онорин, назвал произошедшее терактом.



