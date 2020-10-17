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Общество

Более 200 литров незаконного алкоголя изъяли в псковском кафе

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

В Пскове сотрудники регионального УМВД изъяли более 200 литров незаконного алкоголя без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Продажу нелегального спиртного выявили в псковском сетевом кафе на улице Коммунальной. Сотрудники полиции установили, что водку, коньяк, виски и вино здесь реализовывали без документов, подтверждающих их легальность, и без акцизных марок.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Из незаконного оборота изъяли более 200 литров алкоголя. Полиция проводит административное расследование по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ.

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