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Общество

Великолучанин заключен под стражу за убийство знакомого

Фото Дарьи Хватковой.

Обвиняемый в убийстве знакомого великолучанин заключен под стражу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Великих Лук.

Во время распития спиртных напитков по месту жительства обвиняемого, между двумя мужчинами произошёл словесный конфликт. Обвиняемый ударил знакомого ножом в грудь, после чего потерпевший скончался от полученных ран.

Великолукским городским судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

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