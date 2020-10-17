Великолучанин заключен под стражу за убийство знакомого

10:16, 17 октября 2020, ПАИ

Обвиняемый в убийстве знакомого великолучанин заключен под стражу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Великих Лук.

Во время распития спиртных напитков по месту жительства обвиняемого, между двумя мужчинами произошёл словесный конфликт. Обвиняемый ударил знакомого ножом в грудь, после чего потерпевший скончался от полученных ран.

Великолукским городским судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.