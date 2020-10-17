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Общество

Великолучанин порезал ножом шею брату и ушёл спать

Фото Дарьи Хватковой.

27 июля великолучанин порезал ножом шею брату и ушёл спать. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Великих Лук.

Днём после распития спирта совместно со своим братом и мамой, обвиняемый начал словесный конфликт со своей матерью. Брат мужчины защитил её, в результате чего конфликт произошёл между ними. В ходе ссоры обвиняемый провёл лезвием по шее брата, после чего увидел, что у него пошла кровь, положил нож и ушел спать. Брат мужчины отправился домой, где его жена вызвала скорую помощь.

Весной между ними также происходил конфликт, в ходе которого обвиняемый ударил брата битой по голове несколько раз. Во время судебного заседания потерпевший подписал заявление о примирении с братом, в связи с этим производство по делу прекращено.

Подсудимый признал вину. 8 октября суд признал великолучанина виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ и назначил наказание в виде 100 часов обязательных работ.

 

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