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Общество

Глава Пскова выразила соболезнования в связи со смертью археолога Анатолия Кирпичникова

Глава Пскова Елена Полонская выразила глубокие  соболезнования родным и близким  археолога Анатолия Кирпичникова в связи с его смертью. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Ушёл из жизни Великий человек, профессор, доктор исторических наук, археолог. Для нас всех это огромная потеря. С именем Анатолия Николаевича по праву связывают смелые и прорывные исследования. За годы активной научной и педагогической деятельности он воспитал и подготовил многих талантливых учеников, которые стали продолжателями его дела. Он был человеком глубоко интеллигентным, верным лучшим традициям служения своей стране и науке. На счету Анатолия Николаевича множество важнейших научных открытий в области истории, культуры, военного дела, фортификации и архитектуры Руси и Старой Ладоги, которые он сделал всеобщим достоянием. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», - выразила соболезнования глава муниципалитета Елена Полонская.

Напомним, 16 октября на 92-м году жизни скончался российский археолог, профессор, доктор исторических наук, заведующий отделом славяно-финской археологии Института истории материальной культуры РАН Анатолий Кирпичников. 

Он родился 25 июня 1929 года в Ленинграде. В 1953 году окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета по кафедре археологии. В Ленинградском отделении Института археологии АН СССР (ныне ИИМК РАН) работал с 1955 года. Кирпичников был членом президиума центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, председателем президиума Ленинградского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, членом-корреспондентом Петровской академии наук и искусств (с 1992 года), действительным членом Нью-Йоркской академии наук (с 1995 года), почетным членом Общества древностей Финляндии (с 2011 года). В 1991 году был удостоен звания заслуженного деятеля науки России. Анатолий Кирпичников написал более 650 научных работ.

Одно из последних своих интервью Анатолий Кирпичников дал Псковскому агентству информации.

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