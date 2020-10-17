ФОТОФАКТ: Публикуем последствия вчерашней аварии в Новосокольническом районе

11:39, 17 октября 2020, ПАИ

16 октября октября вечером в Новосокольническом районе в пяти километрах от деревни Малахово произошло ДТП, в котором погиб 32-летний водитель автомобиля Mazda. Как отмечает корреспондент районной газеты «Великолукская Правда. Новости» фура, с которой столкнулась Mazda, всё ещё лежит на обочине.

Известно, что водитель легкового автомобиля один направлялся в Великие Луки, выехал на полосу встречного движения и на прямом участке дороги врезался в фуру, которой управлял 55-летний литовский водитель. Грузовой автомобиль загорелся и оказался на обочине. Возгорание ликвидировали прибывшие пожарные.