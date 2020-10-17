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Общество

Пропавшего год назад 45-летнего мужчину ищут в Пскове

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

В Пскове ищут пропавшего год назад 45-летнего Алексея Никандрова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Известно, что в октябре 2019 года мужчина пропал без вести на территории областного центра. Приметы: на вид 45 лет, рост около 172-175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы тёмные, глаза карие, нос прямой, губы тонкие.

Был одет в чёрную бейсболку, зимнюю чёрную куртку с красными полосками вдоль рукавов, рубашку, синие джинсы и тёмные кроссовки 42 размера.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Алексея Никандрова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.

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