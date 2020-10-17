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Общество

В Гдовском районе рыбак съехал на автомобиле с обрыва в озеро

Фото: газета «Гдовская заря».

Ночью 17 октября на озере Велино в Гдовском районе Самолвовской волости мужчина перепутал направление и выехал с обрыва в озеро, передаёт корреспондент газеты «Гдовская заря».

Фото: газета «Гдовская заря».

Известно, что четыре рыбака приехали на озеро вчера из областного центра. Примерно в час ночи один из мужчин решил уехать домой, но перепутал направление и выехал не на дорогу, а с обрыва в озеро.

Фото: газета «Гдовская заря».

На месте происшествия работают спасатели гдовского отряда, сотрудники областной аварийно-спасательной службы, сотрудники полиции и следователи следственного комитета по Псковской области. Мужчина находился в автомобиле, который ушёл в илистое дно на глубину более четырёх метров. Сотрудники АСС извлекли тело погибшего. 

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