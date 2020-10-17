Печорский кинозал приглашает посмотреть документальный фильм «Где ты, Адам?»

13:50, 17 октября 2020, ПАИ

Кинозал Печорского РЦК приглашает жителей и гостей города Печоры и Печорского района с 22 по 24 октября посмотреть документальный фильм «Где ты, Адам?». Об этом они сообщили в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Просмотр этого фильма - это редкая возможность заглянуть в закрытый мир монастыря Дохиар на горе Афон, в святая святых православных людей, куда допускаются только мужчины. Это погружение в атмосферу и живое общение с героями картины. В течение четырех лет велась съемка протекающей в вечном ритме жизни монахов, что является маленьким чудом и необычайным доверием к создателям фильма, ведь в монастырях действует запрет на видеосъемку. Это медитативный, созерцательный и поэтичный фильм», – отметили создатели.

По их словам, в фильме нет навязчивых нравственных установок и морализаторства. «Этот фильм – из жизни, о жизни, сама жизнь. Здесь не было поиска предмета съемок, темы, сюжетов, чтобы самоутвердиться, реализоваться, заработать деньги. Ни один съемочный день не был оплачен, ни работа продюсера, ни работа режиссёра. Авторы фильма сделали это потому, что не могли этого не сделать. И уже зрители в своих отзывах могут поделиться, чему фильм учит, что открывает, к чему ведёт и на что вдохновляет. Всё преломляется в каждом человеческом сердце индивидуально», – добавили создатели фильма.

Авторы фильма хотят, чтобы люди погрузились в атмосферу и живое общение с героями, чтобы зритель увидел живую картину, почувствовал её атмосферу. Они считают, что молиться нужно в храме, слушать музыку – живую, атмосферный фильм смотреть – в кинотеатре. Для всего должно быть правильное место, форма и пространство.



По мнению создателей, фильм действительно стал событием для многих: человек церковный прикоснулся к источнику живой афонской веры, человек культурный получил эстетическое наслаждение. Человек, ищущий свет, очень надеются авторы фильма, нашёл в этом фильме то, что он искал.

Авторы добавили, что фильм будет интересен не только религиозным людям, но и любому человеку, который находит в себе мужество заглядывать в глубины своей души и открыто смотреть в глаза другому.

«Без всякого апологетизма и поиска оправданий себя. Фильм говорит о свободе и уважении: убери руки от ближнего и дай ему свое сердце», - подчеркнули создатели. Организаторы отметили, что показы фильма пройдут с соблюдением правил безопасности, установленных Роспотребнадзором из-за коронавируса (обеспечение соблюдения социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 метра при нахождении зрителей в кинозале, вход зрителей в зрительный зал только при наличии защитной маски.