В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже спиртного

14:28, 17 октября 2020, ПАИ

16 октября в Пскове мужчина пытался украсть спиртное из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Персонал магазина на Рижском проспекте нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Был задержан 47-летний мужчина.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.