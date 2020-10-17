0
17:26
Небольшой дождь и до +7 градусов обещают синоптики в Псковской области 18 октября
16:22
В Псковском районе завершается выравнивание асфальта на дороге Родина – Наволок
14:53
В Гдовском районе рыбак съехал на автомобиле с обрыва в озеро
13:53
Проездной билет для псковских школьников продлят на две недели ноября
13:50
Печорский кинозал приглашает посмотреть документальный фильм «Где ты, Адам?»
13:02
Три пожара ликвидировали псковские спасатели 16 октября
11:39
ФОТОФАКТ: Публикуем последствия вчерашней аварии в Новосокольническом районе
Еще новости
Общество

В Псковской области завершился чемпионат по армейской стрельбе

Фото: пресс-служба Западного военного округа.

В Псковской области 17 октября на базе отдельной бригады специального назначения Западного военного округа завершился чемпионат по армейской тактической и практической стрельбе на кубок губернатора региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

В чемпионате приняли участие более 100 участников в составе 30 команд. Стрелки участвовали в 13 упражнениях, в которых оценивалось не только меткость стрельбы, но и правильность тактических действий, а также слаженность команд. Военнослужащие, ветераны и представители силовых структур северо-западного региона использовали автоматы, пистолеты и винтовки различных моделей для поражения ростовых, грудных и головных мишеней, а также других целей на расстояниях от пяти до 200 м.

От Западного военного округа участвовали военнослужащие подразделений спецназа и разведки из Псковской, Тамбовской, Нижегородской, Ленинградской и Калининградской областей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Небольшой дождь и до +7 градусов обещают синоптики в Псковской области 18 октября
17 октября 2020
Небольшой дождь и до +7 градусов обещают синоптики в Псковской области 18 октября
В Псковском районе завершается выравнивание асфальта на дороге Родина – Наволок
17 октября 2020
В Псковском районе завершается выравнивание асфальта на дороге Родина – Наволок
В Гдовском районе рыбак съехал на автомобиле с обрыва в озеро
17 октября 2020
В Гдовском районе рыбак съехал на автомобиле с обрыва в озеро
Проездной билет для псковских школьников продлят на две недели ноября
17 октября 2020
Проездной билет для псковских школьников продлят на две недели ноября
Печорский кинозал приглашает посмотреть документальный фильм «Где ты, Адам?»
17 октября 2020
Печорский кинозал приглашает посмотреть документальный фильм «Где ты, Адам?»
Три пожара ликвидировали псковские спасатели 16 октября
17 октября 2020
Три пожара ликвидировали псковские спасатели 16 октября
ФОТОФАКТ: Публикуем последствия вчерашней аварии в Новосокольническом районе
17 октября 2020
ФОТОФАКТ: Публикуем последствия вчерашней аварии в Новосокольническом районе
Глава Пскова выразила соболезнования в связи со смертью археолога Анатолия Кирпичникова
17 октября 2020
Глава Пскова выразила соболезнования в связи со смертью археолога Анатолия Кирпичникова

Идет загрузка...