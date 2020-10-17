Назван фактор, в шесть раз повышающий риск смерти от коронавируса

17:46, 17 октября 2020, ПАИ

Ученые из Ливерпульского университета пришли к выводу, что последовательное заболевание гриппом и COVID-19 в шесть раз увеличивает риск смерти от коронавируса, сообщает РИА Новости.

Эксперты провели исследование на мышах, заразив одну группу коронавирусом, а другую последовательно гриппом и коронавирусом.

В результате у мышей, больных двумя вирусами, течение заболевания было более тяжелым, чем у грызунов из первой группы. Ученые добавили, что во второй группе мышей смертность от заболевания в шесть раз превышала аналогичный показатель в первой группе.

«Даже при условии, что зараженным гриппом мышам вводился коронавирус с уменьшенной репликацией, у них наблюдалась усиленная воспалительная реакция. Это основная причина тяжелой формы COVID-19 у людей», - отметил один из авторов исследования Джеймс Стюарт.

По словам ученых, одновременная циркуляция в организме нескольких патогенов приводит к их конкуренции, которая, в свою очередь, усиливает негативное влияние на организм.