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Общество

Назван фактор, в шесть раз повышающий риск смерти от коронавируса

Ученые из Ливерпульского университета пришли к выводу, что последовательное заболевание гриппом и COVID-19 в шесть раз увеличивает риск смерти от коронавируса, сообщает РИА Новости.

Эксперты провели исследование на мышах, заразив одну группу коронавирусом, а другую последовательно гриппом и коронавирусом.

В результате у мышей, больных двумя вирусами, течение заболевания было более тяжелым, чем у грызунов из первой группы. Ученые добавили, что во второй группе мышей смертность от заболевания в шесть раз превышала аналогичный показатель в первой группе.

«Даже при условии, что зараженным гриппом мышам вводился коронавирус с уменьшенной репликацией, у них наблюдалась усиленная воспалительная реакция. Это основная причина тяжелой формы COVID-19 у людей», - отметил один из авторов исследования Джеймс Стюарт.

По словам ученых, одновременная циркуляция в организме нескольких патогенов приводит к их конкуренции, которая, в свою очередь, усиливает негативное влияние на организм.

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