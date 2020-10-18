Названы способы защиты от коронавируса зимой

09:06, 18 октября 2020, ПАИ

Зимой необходимо продолжать носить маски и перчатки, заявил заслуженный врач России Александр Карабиненко в интервью радио Sputnik.

Александр Карабиненко отметил, что маски необходимо носить в прежнем режиме, невзирая на холода. «Носить маску на улице в зимнее время в какой-то мере даже полезно, поскольку маска будет способствовать согреванию воздуха. Маска не повредит зимой», – сказал он.

Также врач указал и на важность ношения перчаток. Он напомнил, что на руках находится много вирусов и бактерий, которые проникают в организм при контакте со слизистой носа, глаз или рта.

При этом он добавил, что специалисты ещё не до конца изучили жизнеспособность вируса в холодное время.

«Считается, что раз вирусы гриппа имеют свою наибольшую активность именно в зимний и холодный период времени, не исключено, что так же себя ведёт и коронавирус. К тому же в это время снижается сопротивляемость человеческого организма к инфекциям», – отметил Александр Карабиненко.