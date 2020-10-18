0
09:31
4376 человек вылечились от коронавируса в Псковской области
02:38
За сутки 89 человек заразились коронавирусом в Псковской области
19:40
Шесть машин оказались в кювете на Кубке России по ралли в Бежаницком районе
17:26
Небольшой дождь и до +7 градусов обещают синоптики в Псковской области 18 октября
16:22
В Псковском районе завершается выравнивание асфальта на дороге Родина – Наволок
14:53
В Гдовском районе рыбак съехал на автомобиле с обрыва в озеро
13:53
Проездной билет для псковских школьников продлят на две недели ноября
Еще новости
Общество

Названы способы защиты от коронавируса зимой

Зимой необходимо продолжать носить маски и перчатки, заявил заслуженный врач России Александр Карабиненко в интервью радио Sputnik.

Александр Карабиненко отметил, что маски необходимо носить в прежнем режиме, невзирая на холода. «Носить маску на улице в зимнее время в какой-то мере даже полезно, поскольку маска будет способствовать согреванию воздуха. Маска не повредит зимой», – сказал он.

Также врач указал и на важность ношения перчаток. Он напомнил, что на руках находится много вирусов и бактерий, которые проникают в организм при контакте со слизистой носа, глаз или рта.

При этом он добавил, что специалисты ещё не до конца изучили жизнеспособность вируса в холодное время.

«Считается, что раз вирусы гриппа имеют свою наибольшую активность именно в зимний и холодный период времени, не исключено, что так же себя ведёт и коронавирус. К тому же в это время снижается сопротивляемость человеческого организма к инфекциям», – отметил Александр Карабиненко.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
4376 человек вылечились от коронавируса в Псковской области Названы способы защиты от коронавируса зимой За сутки 89 человек заразились коронавирусом в Псковской области Назван фактор, в шесть раз повышающий риск смерти от коронавируса Митрополит Псковский и Порховский Тихон привился от COVID-19 Ограничения по коронавирусу скорректированы в Псковской области Пациентка сбежала из инфекционной больницы в Пскове В реанимации Псковской инфекционной больницы находится 18 человек В Псковской области от коронавируса лечатся 58 детей Александр Нестерук предложил продавать маски в автобусах
Посмотреть все материалы сюжета >>>

4376 человек вылечились от коронавируса в Псковской области
18 октября 2020
4376 человек вылечились от коронавируса в Псковской области
За сутки 89 человек заразились коронавирусом в Псковской области
18 октября 2020
За сутки 89 человек заразились коронавирусом в Псковской области
Шесть машин оказались в кювете на Кубке России по ралли в Бежаницком районе
17 октября 2020
Шесть машин оказались в кювете на Кубке России по ралли в Бежаницком районе
Небольшой дождь и до +7 градусов обещают синоптики в Псковской области 18 октября
17 октября 2020
Небольшой дождь и до +7 градусов обещают синоптики в Псковской области 18 октября
В Псковском районе завершается выравнивание асфальта на дороге Родина – Наволок
17 октября 2020
В Псковском районе завершается выравнивание асфальта на дороге Родина – Наволок
В Гдовском районе рыбак съехал на автомобиле с обрыва в озеро
17 октября 2020
В Гдовском районе рыбак съехал на автомобиле с обрыва в озеро
Проездной билет для псковских школьников продлят на две недели ноября
17 октября 2020
Проездной билет для псковских школьников продлят на две недели ноября
Печорский кинозал приглашает посмотреть документальный фильм «Где ты, Адам?»
17 октября 2020
Печорский кинозал приглашает посмотреть документальный фильм «Где ты, Адам?»

Идет загрузка...