Изготавливать валенки и ткать холсты советует народный календарь 18 октября

09:23, 18 октября 2020, ПАИ

18 октября по народному календарю наступил день Харитины – первые холстины, пишет портал calend.ru.

В этот день отмечается память святой мученицы Харитины, пострадавшей за веру в начале IV века в Понте на берегу Черного моря. В раннем детстве она осталась сиротой и была воспитана добрым и благочестивым человеком Клавдием. Харитина уверовала в Христа и решила посвятить служению ему всю свою жизнь. Клавдий, любивший девушку как родную дочь, поддержал это намерение и построил для нее отдельный дом, где она жила в уединении и целомудрии. Своим примером Харитина многих неверующих подтолкнула к принятию христианства.

Однажды молодую христианку оклеветали язычники, и ей пришлось предстать перед судом. Несмотря на все пытки и унижения, Харитина осталась тверда в вере и скончалась с молитвой на устах.

На Руси к этому времени в деревнях заканчивались полевые и огородные работы, и крестьяне приступали к делам домашним. На Харитину женщины садились за ткацкие станки и начинали ткать холсты. «Харитина ткала и пряла — весь дом одевала», — говорили люди. Девушки же собирались на вечерки, где также занимались рукоделием — пряли, вышивали, вязали. Такая работа по обыкновению сопровождалась пением.

Ткаческое мастерство ценилось прежде не меньше, чем земледельческое. Об этом занятии сложено множество загадок, например такие: «Раскинуты тенетки, прилетели лебедки, трут, мнут, разинут, воткнут»; «Ногой топну, животом нажму, рукой шмыгну, два раза колотну и опять начну». Существовали и загадки о ткацком стане: «Пришел паук на деревянных ногах, всю избу загородил»; «Пришло чудо, село в угол, без девки, без женки, а вон нейдет».

Что касается мужчин, то они на Харитину приступали к изготовлению валенок. Эту обувь упоминали и в поговорках. «Отстал от ночи день — запнулся валенком за пень», — говорили предки, подмечая, что день становился заметно короче ночи.

Также наблюдали приметы. Если вороны и галки вились в воздухе, а облака шли против ветра, это предвещало снег, а безветренная погода сулила похолодание.