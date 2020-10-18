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Общество

Александр Котов поздравил дорожников с профессиональным праздником

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 18 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов отметил, что дорожное хозяйство – большой производственно-хозяйственный комплекс, который включает в себя автомобильные дороги общего пользования, инженерные сооружения на них, а также организации, осуществляющие проектирование, строительство, ремонт и содержание автомагистралей.

«Современная сеть автомобильных дорог нужна для развития каждой территории и обеспечения экономической целостности страны, для успешной работы промышленных гигантов и малого бизнеса, для реализации масштабных социальных проектов и улучшения качества жизни отдельно взятого человека. Неслучайно один из национальных проектов связан с модернизацией всего дорожного комплекса и называется «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – отметил спикер облсобрания.

Александр Котов добавил, что в рамках нацпроекта в Псковской области только в этом году на приведение дорог в нормативное состояние направлено 2,7 млрд рублей, а общий объём дорожного фонда региона превысил рекордные 7,8 млрд рублей.

«От всей души желаю псковским дорожникам успешно справиться со всеми поставленными задачами, здоровья и благополучия!» – заключил Александр Котов. 

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