День работников дорожного хозяйства отмечают в России

10:18, 18 октября 2020, ПАИ

День работников дорожного хозяйства отмечают в России сегодня, 18 октября, пишет сalend.ru.

Профессиональный праздник работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства в России появился в 1996 году. Первоначально, на основании указа президента России от 14 октября 1996 года «Об установлении Дня работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства», этот праздник ежегодно отмечали в последнее воскресенье октября. Но в соответствии с указом президента РФ № 556 от 23 марта 2000 года «О Дне работников дорожного хозяйства» праздник стали ежегодно отмечать в третье воскресенье октября.

Дорожное хозяйство представляет собой один из крупнейших сегментов общественного достояния России. В его состав входят свыше трёх тысяч учреждений и предприятий различных форм собственности. Численность работающих в дорожном хозяйстве и сопутствующих отраслях составляет около 750 тысяч человек.