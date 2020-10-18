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Общество

Более пяти тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки

За последние сутки в России от коронавируса вылечились 5 377 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

17 октября в стране зафиксировано 185 летальных исходов пациентов с коронавирусом. За сутки в России выявлено 15 099 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего по состоянию на 18 октября в России выявлено 1 399 334 случая заболевания коронавирусом, 1 070 576 человек выздоровело, 24 187 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 6 524 случая заражения коронавирусом, 4 376 человек выздоровело, 67 – умерло.

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Более пяти тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки Псковские врачи вернулись к режиму работы как на пике противодействия коронавирусу Студенты педагогических специальностей ПсковГУ заменят учителей из группы риска Мы должны сформировать новую культуру поведения в местах скопления людей – Михаил Ведерников Михаил Ведерников призвал псковичей приложить максимум усилий в профилактике коронавируса 4376 человек вылечились от коронавируса в Псковской области Названы способы защиты от коронавируса зимой За сутки 89 человек заразились коронавирусом в Псковской области Назван фактор, в шесть раз повышающий риск смерти от коронавируса Митрополит Псковский и Порховский Тихон привился от COVID-19
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