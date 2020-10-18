Более пяти тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки

11:49, 18 октября 2020, ПАИ

За последние сутки в России от коронавируса вылечились 5 377 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

17 октября в стране зафиксировано 185 летальных исходов пациентов с коронавирусом. За сутки в России выявлено 15 099 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего по состоянию на 18 октября в России выявлено 1 399 334 случая заболевания коронавирусом, 1 070 576 человек выздоровело, 24 187 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 6 524 случая заражения коронавирусом, 4 376 человек выздоровело, 67 – умерло.