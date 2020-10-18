2145 человек заболели коронавирусом в Пскове

14:28, 18 октября 2020, ПАИ

В Пскове коронавирусом заразились 2 145 человек. За минувшие сутки количество заражённых COVID-19 в городе увеличилось на 36 человек, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Псков занимает первое место, на втором – Великие Луки (1 315 случаев), на третьем – Псковский район (522 случая).

Всего в Псковской области зарегистрировано 6 524 случая заражения коронавирусом, 4 376 человек выздоровело, 67 – умерло.