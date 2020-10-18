Ещё 20 человек заразились коронавирусом в Великих Луках

14:51, 18 октября 2020, ПАИ

В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразилось 1 315 человек. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на 20 человек, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (2 145 случаев), на третьем – Псковский район (522 случая).

Всего в Псковской области выявлено 6 524 случая заражения коронавирусом, 4 376 человек выздоровело, 67 – умерло.