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Общество

Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» стартует в Псковской области 19 октября

С 19 октября в Псковской области начинается второй этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Главная цель мероприятия – привлечь население к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления. Жители Псковской области также смогут проконсультироваться у специалистов по вопросам профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых, высказать свои пожелания и предложения по организации профилактической работы.

Правоохранительные органы просят псковичей, которым стали известны факты употребления или распространения наркотиков, обращаться по круглосуточному «телефону доверия» УМВД - (8112) 59-22-33, а также по телефону дежурной части УМВД России по Псковской области – (8112) 66-16-49. В случае необходимости получения информации по вопросам лечения и реабилитации – по круглосуточному телефону наркологического диспансера Псковской области – (8112) 56-60-16.

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