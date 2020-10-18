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Общество

Ученые назвали новый симптом коронавируса

Ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета выявили новый симптом коронавируса. По их данным, о заболевании COVID-19 может свидетельствовать изменение слуха, сообщает издание Express со ссылкой на соответствующее исследование.

Специалисты отметили, что ряд пациентов, у которых обнаружили коронавирус, до этого жаловались на тиннитус – звон или шум в ушах.

Также были зафиксированы случаи полной потери слуха у пациентов с симптомами тиннитуса и тяжелой формой течения COVID-19.

Ученые призвали врачей внимательнее относиться к жалобам пациентов, связанным со слухом, и принимать превентивные меры лечения соответствующих симптомов при выявлении коронавируса.

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