Ученые назвали новый симптом коронавируса

16:45, 18 октября 2020, ПАИ

Ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета выявили новый симптом коронавируса. По их данным, о заболевании COVID-19 может свидетельствовать изменение слуха, сообщает издание Express со ссылкой на соответствующее исследование.

Специалисты отметили, что ряд пациентов, у которых обнаружили коронавирус, до этого жаловались на тиннитус – звон или шум в ушах.

Также были зафиксированы случаи полной потери слуха у пациентов с симптомами тиннитуса и тяжелой формой течения COVID-19.

Ученые призвали врачей внимательнее относиться к жалобам пациентов, связанным со слухом, и принимать превентивные меры лечения соответствующих симптомов при выявлении коронавируса.