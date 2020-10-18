0
17:47
Олимпийская чемпионка по биатлону посетила Псковскую область
15:59
Названы самые зараженные COVID-19 районы Псковской области
14:51
Ещё 20 человек заразились коронавирусом в Великих Луках
13:28
Петербургский фотохудожник: Мой путь фотографа начался в Псковской области
12:41
За каждую ровную дорогу поблагодарил Михаил Ведерников работников дорожного хозяйства
12:13
Михаил Ведерников выразил соболезнования родным умершего археолога Анатолия Кирпичникова
11:49
Более пяти тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки
Еще новости
Общество

Псковичей приглашают поучаствовать в фестивале фронтовой поэзии

Областной литературно-краеведческий фестиваль-конкурс фронтовой поэзии имени поэта, краеведа Евгения Изюмова «У каждого в судьбе своя звезда…» состоится в Пскове 17-18 ноября. Жителей Псковской области приглашают принять участие в мероприятии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Конкурс состоится в актовом зале библиотеки на улице Профсозной, 2 в Пскове.

Участниками конкурса могут быть школьники и студенты Псковской области в возрасте от 9 до 25 лет, подавшие заявку на участие с одним из стихотворений псковских поэтов-фронтовиков до 1 ноября 2020 года.

Конкурс проводится в один тур. Участники мероприятия подразделяются на три возрастные категории. Выступление участников конкурса оценивает профессиональное жюри. Конкурс проводится в трёх номинациях: «Лауреат конкурса чтецов», «Лучшее прочтение стихотворения, «Артистизм, творческий подход к исполнению произведений».

Организаторами мероприятия выступают Псковская областная универсальная научная библиотека, Псковская библиотечная ассоциация, Псковское региональное отделение Союза писателей России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Олимпийская чемпионка по биатлону посетила Псковскую область
18 октября 2020
Олимпийская чемпионка по биатлону посетила Псковскую область
Названы самые зараженные COVID-19 районы Псковской области
18 октября 2020
Названы самые зараженные COVID-19 районы Псковской области
Ещё 20 человек заразились коронавирусом в Великих Луках
18 октября 2020
Ещё 20 человек заразились коронавирусом в Великих Луках
Петербургский фотохудожник: Мой путь фотографа начался в Псковской области
18 октября 2020
Петербургский фотохудожник: Мой путь фотографа начался в Псковской области
За каждую ровную дорогу поблагодарил Михаил Ведерников работников дорожного хозяйства
18 октября 2020
За каждую ровную дорогу поблагодарил Михаил Ведерников работников дорожного хозяйства
Михаил Ведерников выразил соболезнования родным умершего археолога Анатолия Кирпичникова
18 октября 2020
Михаил Ведерников выразил соболезнования родным умершего археолога Анатолия Кирпичникова
Более пяти тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки
18 октября 2020
Более пяти тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки
Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области
18 октября 2020
Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области

Идет загрузка...