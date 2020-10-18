Псковичей приглашают поучаствовать в фестивале фронтовой поэзии

16:58, 18 октября 2020, ПАИ

Областной литературно-краеведческий фестиваль-конкурс фронтовой поэзии имени поэта, краеведа Евгения Изюмова «У каждого в судьбе своя звезда…» состоится в Пскове 17-18 ноября. Жителей Псковской области приглашают принять участие в мероприятии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Конкурс состоится в актовом зале библиотеки на улице Профсозной, 2 в Пскове.

Участниками конкурса могут быть школьники и студенты Псковской области в возрасте от 9 до 25 лет, подавшие заявку на участие с одним из стихотворений псковских поэтов-фронтовиков до 1 ноября 2020 года.

Конкурс проводится в один тур. Участники мероприятия подразделяются на три возрастные категории. Выступление участников конкурса оценивает профессиональное жюри. Конкурс проводится в трёх номинациях: «Лауреат конкурса чтецов», «Лучшее прочтение стихотворения, «Артистизм, творческий подход к исполнению произведений».

Организаторами мероприятия выступают Псковская областная универсальная научная библиотека, Псковская библиотечная ассоциация, Псковское региональное отделение Союза писателей России.