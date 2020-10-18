Дождь с мокрым снегом ожидается в Псковской области 19 октября

18:05, 18 октября 2020, ПАИ

19 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит от +1 до +6 градусов.

Будет дуть западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление будет низким.