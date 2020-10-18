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Культура

Дореволюционные издания сочинений Александра Пушкина покажут псковичам

Фото с сайта pixabay.com.

Псковская областная универсальная научная библиотека приглашает горожан на выставку «Пророк своего Отечества».

Центр по работе с редкими и ценными документами областной библиотеки подготовил собрание дореволюционных изданий книг А.С. Пушкина.

Среди экспонатов - первое собрание сочинений (посмертное) поэта, изданное в 1838 г. в восьми томах.

«Оно было выпущенное в пользу наследников и включало лишь те произведения, которые были опубликованы при жизни Александра Сергеевича. Издание печаталось «под особым наблюдением министра Народного Просвещения», в ведомстве которого находилась цензура. Были допущены многочисленные опечатки, поправки, пропуски, искажения текстов Пушкина, издание не было полным даже в заявленном объёме. К началу 1846 года это собрание сочинений практически всё было распродано», - рассказали в библиотеке.

Следующий пример - издание П.В. Анненкова 1855—1857 годов и его переиздания.

Покажут также полное академическое собрание сочинений Пушкина в 16 томах. Оно соединило труд всех виднейших учёных-пушкинистов того времени (1937 г.) и по сегодняшний день остаётся самым полным сводом произведений поэта.

Вход на выставку свободный.

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