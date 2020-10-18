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Общество

Берег озера Лесицкое очистили от мусора в Печорском районе

Берег озера Лесицкое в Печорском районе очистили от мусора волонтёры и региональный оператор по обращению с ТКО – компания «Экопром».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Экопрома», 18 октября в рамках субботника «Чистый берег» на берегу озера собрали 40 мешков мусора. Отходы вывезла «Мехуборка».

Организатором мероприятия стал волонтерский центр Псковского государственного университета, который регулярно проводит субботники на территории Пскова. В сентябре при поддержке регионального оператора волонтеры экоклуба Ecoline провели масштабную уборку вдоль рек Великая и Пскова.

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