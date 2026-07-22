В ПсковГУ торжественно открыли «Летний институт»

18:41, 22 июля 2026, ПАИ

В ПсковГУ состоялось торжественное открытие «Летнего института». Университет принял преподавателей русского языка как иностранного из девяти стран мира. В ближайшие полторы недели участников ожидают лекции и практические занятия от преподавателей кафедры филологии, коммуникаций и РКИ ПсковГУ, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

«Сотрудники университета будут сопровождать вас на всём пути и помогать вам. Мы уверены, что занятия будут достаточно интересными, ведь ПсковГУ обладает мощной базой знаний для проведения образовательных проектов. В нашем вузе представлена вся академическая цепочка: бакалавриат, магистратура и аспирантура, поэтому и опыт преподавания на разных уровнях достаточно широкий», – отметил ректор ПсковГУ Сергей Николаев.

Первый проректор ПсковГУ Ольга Серова пожелала участникам получить максимум знаний и опыта, «объять всё возможное и невозможное». «Мы открыты к сотрудничеству. Если захотите обсудить условия сотрудничества ПсковГУ с университетами, в которых вы работаете, мы всегда готовы», – сказала она.

Программа предстоящих занятий состоит из трёх модулей. Первый посвящён межнациональному взаимодействию и роли русского языка в мире. Второй – современным методикам преподавания русского языка как иностранного. Третий охватывает лингвокультурологический подход в обучении русскому языку. После изучения теории в каждом модуле участники смогут отточить навыки во время стажировок в ведущих вузах Москвы, Санкт-Петербурга и Пскова.

Во время итоговой аттестации участники представят свои проекты. Они объединятся в группы по пять человек и разработают концепцию международного взаимодействия вузов. Защита проектов пройдёт в последний день проекта, 1 августа.

"Мы постарались подготовить для вас интересную программу, чтобы после отъезда вы оставили в своём сердце хорошие воспоминания о ПсковГУ и нашем регионе", – подчеркнул руководитель проекта «Летний институт» Василий Фролов.

Во время приветственного диалога все участники тепло отзывались о возможности прибыть и учиться в Пскове. В этом году география проекта расширилась: например, к нему впервые присоединились педагоги из Китая. Участницы из Китая, Сяоин Ян и Цзэнли Ху, поблагодарили руководство ПсковГУ за возможность в первый Год российско-китайского сотрудничества в области образования принять участие в таком крупном проекте.

Планы на сотрудничество с ПсковГУ и преподавателями университета стали появляться у участников уже в первые дни. Так, Айсултан Бектурсынова, преподаватель Каракалпакского государственного университета (Узбекистан), выразила надежду, что у неё получится провести на базе нашего вуза лингвистический эксперимент для написания трёхъязычного словаря.

После встречи-знакомства участники прослушали лекцию профессора Людмилы Капитановой «Проблематика национальной идентичности в условиях формирования современного полицентричного мира». А затем посетили с экскурсией Псковский Кром – нашу древнюю крепость, ставшую символом русской государственности и культуры.

Напомним, накануне участники «Летнего института» прошли стажировку в московском Институте русского языка имени А. С. Пушкина. «Летний институт» – международный проект Министерства науки и высшего образования РФ. ПсковГУ выступает соорганизатором проекта в четвёртый раз. В этом году программа «Русский язык как язык межнационального общения» проходит с 22 июля по 2 августа.