Опубликована программа фестиваля имени Ольги Сергеевой «Знак русского» в Усвятском районе
XXII областной фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой «Знак русского» пройдёт в деревне Церковище Усвятского муниципального округа 1 августа. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Событие посвящено сохранению и популяризации традиционной культуры. Девиз фестиваля: «Наши традиции – наши корни».
В программу войдут мероприятия:
- 11:00 – акция «Вечная благодарность»: возложение цветов к памятнику Ольги Сергеевой в посёлке Усвяты;
- 12:00 – начало работы площадки у Дома фольклора в деревне Церковище: прибытие участников и гостей;
- 12:30 – шествие «Живое наследие» от парка имени Ольги Сергеевой к фестивальной площадке;
- 13:00 – «Церковище помнит: 104 года Ольги Сергеевой»: хоровод времени в Ольгинском саду;
- 13:15 – торжественное открытие фестиваля «Знак русского»;
- 13:30 – выступление Заслуженной артистки России Евгении Смольяниновой;
- 14:00 – конкурсная дегустация блюд Псковской области «Складчина»;
- 14:30 – тематическая программа «Знак русского единства в песнях Ольги Сергеевой» с участием фольклорных коллективов региона;
- 16:00 – одновременно стартуют два события: мастер‑класс «Звук в традиционной культуре» от Заслуженного работника культуры России Веры Васильевны Кагазежевой и конкурс тематических фотозон «На Ольгином дворе»;
- 17:00 – закрытие фестиваля, награждение участников и подведение итогов, в том числе школы информации для фольклористов Псковской области.
Фестиваль организован при поддержке Ассамблеи народов России и других культурных институтов, подчёркивая значимость межкультурного диалога и преемственности народных традиций.
Опубликована программа фестиваля имени Ольги Сергеевой «Знак русского» в Усвятском районе