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Общество

Опубликована программа фестиваля имени Ольги Сергеевой «Знак русского» в Усвятском районе

XXII областной фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой «Знак русского» пройдёт в деревне Церковище Усвятского муниципального округа 1 августа. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Афиша предоставлена пресс-службой Псковского центра народного творчества

Событие посвящено сохранению и популяризации традиционной культуры. Девиз фестиваля: «Наши традиции – наши корни».

В программу войдут мероприятия:

  • 11:00 – акция «Вечная благодарность»: возложение цветов к памятнику Ольги Сергеевой в посёлке Усвяты;
  • 12:00 – начало работы площадки у Дома фольклора в деревне Церковище: прибытие участников и гостей;
  • 12:30 – шествие «Живое наследие» от парка имени Ольги Сергеевой к фестивальной площадке;
  • 13:00 – «Церковище помнит: 104 года Ольги Сергеевой»: хоровод времени в Ольгинском саду;
  • 13:15 – торжественное открытие фестиваля «Знак русского»;
  • 13:30 – выступление Заслуженной артистки России Евгении Смольяниновой;
  • 14:00 – конкурсная дегустация блюд Псковской области «Складчина»;
  • 14:30 – тематическая программа «Знак русского единства в песнях Ольги Сергеевой» с участием фольклорных коллективов региона;
  • 16:00 – одновременно стартуют два события: мастер‑класс «Звук в традиционной культуре» от Заслуженного работника культуры России Веры Васильевны Кагазежевой и конкурс тематических фотозон «На Ольгином дворе»;
  • 17:00 – закрытие фестиваля, награждение участников и подведение итогов, в том числе школы информации для фольклористов Псковской области.

Фестиваль организован при поддержке Ассамблеи народов России и других культурных институтов, подчёркивая значимость межкультурного диалога и преемственности народных традиций.

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