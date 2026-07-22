Опубликована программа фестиваля имени Ольги Сергеевой «Знак русского» в Усвятском районе

18:22, 22 июля 2026, ПАИ

XXII областной фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой «Знак русского» пройдёт в деревне Церковище Усвятского муниципального округа 1 августа. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Событие посвящено сохранению и популяризации традиционной культуры. Девиз фестиваля: «Наши традиции – наши корни».

В программу войдут мероприятия:

11:00 – акция «Вечная благодарность»: возложение цветов к памятнику Ольги Сергеевой в посёлке Усвяты;

12:00 – начало работы площадки у Дома фольклора в деревне Церковище: прибытие участников и гостей;

12:30 – шествие «Живое наследие» от парка имени Ольги Сергеевой к фестивальной площадке;

13:00 – «Церковище помнит: 104 года Ольги Сергеевой»: хоровод времени в Ольгинском саду;

13:15 – торжественное открытие фестиваля «Знак русского»;

13:30 – выступление Заслуженной артистки России Евгении Смольяниновой;

14:00 – конкурсная дегустация блюд Псковской области «Складчина»;

14:30 – тематическая программа «Знак русского единства в песнях Ольги Сергеевой» с участием фольклорных коллективов региона;

16:00 – одновременно стартуют два события: мастер‑класс «Звук в традиционной культуре» от Заслуженного работника культуры России Веры Васильевны Кагазежевой и конкурс тематических фотозон «На Ольгином дворе»;

17:00 – закрытие фестиваля, награждение участников и подведение итогов, в том числе школы информации для фольклористов Псковской области.

Фестиваль организован при поддержке Ассамблеи народов России и других культурных институтов, подчёркивая значимость межкультурного диалога и преемственности народных традиций.