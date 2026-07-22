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Общество

Лекцию на тему «Российский народ – семья семей» провели для осуждённых в ИК-4 в Серёдке

Просветительская лекция для осужденных к принудительным работам прошла в ИК-4, расположенной в Серёдке в Псковском округе. Лекцию на тему «Российский народ – семья семей» провел лектор Российского общества «Знание», победитель всероссийского конкурса «Знание.Лектор» (2025) Андрей Маковский. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Лекция организована при поддержке Российского общества «Знание» в рамках Года единства народов России. Она стала частью масштабной просветительской работы, направленной на укрепление общероссийской гражданской идентичности и межнационального согласия. В своем выступлении Андрей Маковский, являющийся также заместителем председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов, затронул ключевые аспекты единства многонационального народа России, общие духовно-нравственные ценности и историческую общность судеб народов страны.

Слушатели узнали о значении Года единства народов России, инициатором которого выступил Президент страны, а также о важности сохранения культурного многообразия и традиций добрососедства. Тема лекции перекликается с ключевыми задачами государственной политики, направленными на консолидацию общества и воспитание уважения к истории и культуре всех народов, населяющих Россию.

Отметим, проведение подобных встреч в учреждениях УФСИН способствует духовно-нравственному развитию личности и осознанию своей принадлежности к единой многонациональной семье народов России.

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